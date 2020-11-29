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Эксперт рассказал, куда надо ставить роутер для хорошего сигнала
И куда нельзя его ставить
Эксперт Роскачества рассказал «Российской газете», куда надо ставить роутер для хорошего сигнала. Устройство, установленное в неправильном месте, может работать не в полную силу.
Специалист объяснил, что чем больше препятствий рядом с роутером, тем хуже сигнал. Лучше всего разместить устройство примерно в середине квартиры. При этом не следует ставить роутер на полу, закрывать его крупной мебелью, например шкафами, диванами, аквариумами.
Также эксперт советует стараться не ставить роутер рядом с другими электроприборами, особенно с излучающими радиоволны. Это, в частности, микроволновка, радиотелефон. В целом, кухня — не лучшее место для размещения роутера.
Ещё стоит держать устройство подальше от источников тепла. Не нужно его накрывать, заслонять вентиляционные отверстия в корпусе.