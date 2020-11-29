Эксперт рассказал, куда надо ставить роутер для хорошего сигнала

Специалист объяснил, что чем больше препятствий рядом с роутером, тем хуже сигнал. Лучше всего разместить устройство примерно в середине квартиры. При этом не следует ставить роутер на полу, закрывать его крупной мебелью, например шкафами, диванами, аквариумами.

Также эксперт советует стараться не ставить роутер рядом с другими электроприборами, особенно с излучающими радиоволны. Это, в частности, микроволновка, радиотелефон. В целом, кухня — не лучшее место для размещения роутера.

Ещё стоит держать устройство подальше от источников тепла. Не нужно его накрывать, заслонять вентиляционные отверстия в корпусе.