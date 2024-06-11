Эксперт рассказал, можно ли разрешать кошке спать рядом с людьми

Одна из главных причин, почему кошки предпочитают спать рядом с человеком, — это чувство безопасности. Учёные выяснили, что кошки воспринимают людей как часть своей семьи и ищут у них защиты.

Также кошки любят тепло, а тело человека и кровать помогают им поддерживать нормальную температуру тела во время сна.

Известно, что кошки тоже испытывают привязанность к людям. Поэтому они могут стремиться быть ближе к своим хозяевам.