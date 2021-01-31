Эксперт рассказал, можно ли вводить пароли на сайтах в общественном транспорте

Об этом он беседовал с «Российской газетой». Эксперт сообщил, что при использовании общественных точек доступа Wi-Fi, например в транспорте, возникают уязвимости. Не стоит авторизоваться в личных кабинетах банков и пересылать приватную информацию.

По словам эксперта, несложно настроить мобильную точку доступа с похожим названием сети от общественного транспорта. Это позволит мошенникам получать весь входящий и исходящий трафик пользователей. Часть трафика при этом передаётся незашифрованной. То есть в руки преступников может попасть личная информация пользователей.

В целом, эксперт советует пользоваться в общественном транспорте мобильным интернетом, а если подключаться к публичному Wi-Fi ,то через VPN. Никогда не стоит входить в мобильный банк и совершать покупки через общественный Wi-Fi.