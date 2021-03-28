Эксперт рассказал, надо ли выключать Bluetooth, когда он не используется

Эксперт рассказал, что последняя и самая опасная уязвимость Bluetooth — это BlueFrag, обнаруженная в 2020 году. Она затрагивала устройства под управлением Android 8 Oreo или Android 9 Pie. Злоумышленники могли удалённо выполнять произвольные команды на устройствах и даже похищать данные. Им нужно было лишь находиться в радиусе действия Bluetooth. А это 100 метров для Bluetooth 5.0.

Эксперт также сообщил, что сейчас в даркнете продаются несколько уязвимостей нулевого дня для компрометации Android-устройств через Bluetooth. Однако специалист считает, что опасаться массовых атак по Bluetooth не стоит. У этого метода есть ограничения. К тому же производители оперативно выпускают обновления для закрытия уязвимостей.

По словам эксперта, самое главное правило — сразу устанавливать обновления с патчами безопасности. Ещё стоит настроить видимость смартфона, то есть сделать так, чтобы обнаружит его могли только те устройства, с которыми уже происходило подключение. Стоит выключать Bluetooth, когда он не используется.