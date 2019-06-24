Эксперт рассказал о будущем бессмертии людей

Митио Каку известен своими прогнозами относительно будущего науки и технологий. Корреспондент «РИА Новости» взял у него интервью и узнал, что физик думает по поводу развития технологий и их влияния на жизнь человека.

Учёный уверен, что скоро всё будет переведено в цифровой формат, а искусственный интеллект займёт главенствующую позицию. Каку сравнил его с электричеством, которое «существует одновременно везде и нигде».

Также физик считает, что технологии помогут преодолеть разрыв между богатыми и бедными.Уже сейчас почти у всех есть смартфоны, с помощью которых можно выйти в интернет.

На вопрос о борьбе со старением и поиске бессмертия Каку ответил, что в данной сфере есть два направления — цифровое бессмертие и генетическое. И то, и другое будет достигнуто людьми. Главное, чтобы учёные смогли научиться «исправлять возрастные поломки» на генетическом уровне.