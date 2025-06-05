Эксперт рассказал о ключевой роли китайских дронов DJI в зоне СВО

По его словам, дроны позволяют вести круглосуточное наблюдение и контролировать ситуацию на уровне небольших подразделений. Это делает их незаменимыми в современной войне. Полетаев отметил, что модели Mavic и Matrice активно используют обе стороны конфликта — и Россия, и Украина. Основные задачи дронов — разведка и наблюдение за передовой линией врага.

Он также прокомментировал новости о прекращении поставок Mavic на Украину, подчеркнув, что это может повлиять на боевые возможности.

Ранее украинские военные признали, что их система ПВО испытывает серьёзные трудности. Возможности по защите от российских беспилотников сокращаются, и сбивать их становится всё сложнее.