Эксперт рассказал о крупнейшей закупке отечественного ПО бизнесом

Государственная компания «Газпром» купила 134 тысячи лицензий на российскую операционную систему «Ред ОС» у компании «Ред софт», что является первым случаем такой крупномасштабной закупки программного обеспечения в нефтегазовой отрасли. Это стало частью проекта по внедрению системы централизованного управления инфраструктурой предприятия «Ред АДМ, промышленная редакция 1.1» в «Газпроме». Эта система также включает в себя файловое хранилище и подсистему установки операционных систем.

Внедрение «Ред АДМ» в «Газпроме» позволило создать инфраструктуру, где можно использовать продукты как от Microsoft, так и от «Ред софт». К этой осени планируется перевести более 3 тысяч рабочих станций «Газпрома» на «Ред ОС». Это одна из крупнейших закупок российских операционных систем и связана с тем, что «Газпром» является одним из крупнейших работодателей в России.

Цена лицензии «Ред ОС» для рабочих станций составляет около 4,5 тысяч рублей, а стоимость контракта «Газпрома» оценивается в 600 миллионов рублей. Эксперты отмечают, что российские операционные системы, такие как «Ред ОС», основаны на Linux и имеют потенциал для развития за счёт независимости от зарубежных поставщиков.