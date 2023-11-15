Эксперт рассказал о модернизации российской техники в рамках СВО

Эксперт рассказал о модернизации российской техники в рамках СВОНа что ставят ставки
В связи с проводимой на Украине специальной военной операцией (СВО) российские военные проводят модернизацию различных видов техники. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, рассказывая об этих изменениях Ленте.ру, отметил, что в первую очередь модернизация коснулась бронетехники и ее защиты.
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Изначально модернизация могла носить примитивный характер, но в дальнейшем она переросла в усовершенствования заводского уровня против кумулятивных зарядов. Дандыкин также отметил развитие систем противотанковой обороны.
Воздержавшись от прямого употребления термина «модернизация», Дандыкин выделил в качестве одного из этапов внедрение тяжелого огнеметного комплекса «Тосочка». Эти модернизации, по мнению военного эксперта, способствовали снижению потерь личного состава и повышению боевой эффективности.
Дандыкин особо отметил широкий спектр работ по улучшению, начиная от стрелкового оружия и заканчивая мощным вооружением. Постоянное взаимодействие воинских частей, предприятий и конструкторских бюро позволяет решать задачи, стоящие в зоне конфликта.