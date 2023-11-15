Эксперт рассказал о модернизации российской техники в рамках СВО

Изначально модернизация могла носить примитивный характер, но в дальнейшем она переросла в усовершенствования заводского уровня против кумулятивных зарядов. Дандыкин также отметил развитие систем противотанковой обороны.

Воздержавшись от прямого употребления термина «модернизация», Дандыкин выделил в качестве одного из этапов внедрение тяжелого огнеметного комплекса «Тосочка». Эти модернизации, по мнению военного эксперта, способствовали снижению потерь личного состава и повышению боевой эффективности.

Дандыкин особо отметил широкий спектр работ по улучшению, начиная от стрелкового оружия и заканчивая мощным вооружением. Постоянное взаимодействие воинских частей, предприятий и конструкторских бюро позволяет решать задачи, стоящие в зоне конфликта.