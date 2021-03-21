Эксперт рассказал о нехватке истребителей-«невидимок» у США

Эксперт сообщил, что в основном в авиапарке ВВС США находятся самолёты четвёртого поколения. И они не в состоянии преодолеть зону действия противовоздушных систем России и Китая.

В материале также приводится мнение бывшего пилота F-15 и генерала ВВС Дэвид Дептула. Он говорит, что китайские системы HQ-9 или российские С-400 могут создать «множество проблем» для США, если у страны не будет достаточного количества стелс-самолётов.

Кроме того, Россия и Китай сейчас наращивают парк истребителей пятого поколения. Это создаёт риск для американских самолётов.

Недавно первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа (ЮВО).