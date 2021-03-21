Наука и технологии
Сегодня в 14:57
Эксперт рассказал о нехватке истребителей-«невидимок» у США
В основном американцы располагают истребителями четвёртого поколения
Эксперт National Interest Крис Осборн рассказал, что в Военно-воздушных силах (ВВС) США наблюдается нехватка истребителей-«невидимок».
Эксперт сообщил, что в основном в авиапарке ВВС США находятся самолёты четвёртого поколения. И они не в состоянии преодолеть зону действия противовоздушных систем России и Китая.
В материале также приводится мнение бывшего пилота F-15 и генерала ВВС Дэвид Дептула. Он говорит, что китайские системы HQ-9 или российские С-400 могут создать «множество проблем» для США, если у страны не будет достаточного количества стелс-самолётов.
Кроме того, Россия и Китай сейчас наращивают парк истребителей пятого поколения. Это создаёт риск для американских самолётов.
Недавно первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа (ЮВО).