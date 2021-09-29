Эксперт рассказал о новых запретах и ограничениях для частников-покупателей акций в России

А вот к инструментам с высоким уровнем риска, по словам Натальи Мильчаковой, заместителя руководителя ИАЦ "Альпари", относятся следующие: "структурные облигации, паи закрытых ПИФов, фьючерсы и другие производные ценные бумаги, акции иностранных эмитентов, представленные на российских фондовых биржах, но не входящие в составленный Банком России список иностранных ценных бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам, акции российских эмитентов, не включённые в первый и второй уровни листинга Московской биржи, а также акции, которые не торгуются на организованном рынке, облигации российских эмитентов с невысоким кредитным рейтингом".

Однако при успешно прохождении тестирования у брокера для физлица все ограничения будут отменены. Но, говорится далее, это относится только в продукту, на который и была пройдена проверка.

Кроме того, при желании физического лица (неквалифицированного инвестора) покупать все финансовые активы без ограничений у него есть два пути. Первый - сдать экзамен на квалификационный аттестат ЦБ РФ. Второй - дождаться необходимого стажа работы на фондовом рынке и нужной суммы инвестиций. Также для обретения статуса квалифицированного инвестора необходимо иметь как минимум 6 миллионов рублей, а также опыт совершения сделок, дополнительное финансовое или же высшее экономическое образование.

Ответственность за нарушение поправок пока не предусмотрена. Но, по мнению Павла Корнеева, добросовестный инвестор едва ли будет так рисковать. А если тест пройти не удалось, то это, говорит Александр Стекольников, основатель инвестиционного клуба Best invest, возможность подумать, действительно ли есть смысл приобретать инструмент.