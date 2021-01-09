Эксперт рассказал о превосходстве российских подводных лодок над американскими

Об этом военный эксперт беседовал с изданием Baltnews. Специалисты отметил, что американские подлодки шумнее российских. «А шумность – это один из признаков скорой "смерти". Потому что, если лодка шумит, её быстро обнаруживают», — пояснил эксперт.

Ещё одно преимущество российским субмаринами дают новейшие гидроакустические приборы, которые могут раньше, чем американские приборы, обнаруживать надводный или подводный аппарат противника.

Также эксперт отметил, что новые модели атомных подлодок, создаваемые в России, будут погружаться на большую глубину, чем американские субмарины.

Кроме того, у России есть беспилотный аппарат «Посейдон». Подобного оружия у американцев нет.