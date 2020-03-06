Эксперт рассказал о простом способе избежать нервного расстройства из-за смартфона

О смартфонах психолог Юлия Челышева беседовала с журналистами Агентства городских новостей «Москва». По её мнению, push-уведомления в устройствах могут вызывать рассеянность внимания, держат в состоянии психологического напряжения и нередко приводят к нервным расстройствам. Поэтому такие оповещения стоит отключить.

Эксперт также рассказала о формировании клипового мышления из-за использования гаджетов. Так называют привычку резко переключаться с одной темы на другую. Причём это не имеет ничего общего с многозадачностью, ведь последняя подразумевает одновременное выполнение нескольких функций без потери качества. При клиповом мышлении такого не происходит. Человек лишь нервничает, спешит, старается успеть и включиться везде.

Психолог уточнила, что отключать push-уведомления стоит тем людям, у которых интернет не является постоянным источником дохода. Также она посоветовала минимизировать присутствие гаджетов в жизни. В выходные дни даже можно отключать смартфон на несколько часов или на сутки.