Эксперт рассказал о связи между скоростью поедания пищи и набором веса

Его слова приводит «Российская газета». Врач утверждает, что у тех людей, кто съедает всё быстро, вес превышает средний показатель на четыре килограмма. Также, по его словам, вес тех, кто употребляет пищу медленно, на три килограмма ниже среднего показателя.

Винокур объяснил это тем, что медленное поедание помогает лучше работать системе «голод — насыщение». Человек, который не спешит, чувствует насыщение раньше. Врач говорит, что медленное поедание может привести к тому, что человек будет съедать в среднем на 88 ккал меньше в каждый прием пищи. За год это якобы позволит похудеть на 10 килограммов без изменения рациона.

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