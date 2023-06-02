Искусственный интеллект (ИИ) сделал большой прорыв. Одним из громких достижений стало создание генеративной сети ChatGPT, которая ведёт себя как настоящий человек и обладает обширными знаниями в разных областях. Эти знания могут быть использованы как для блага, так и для нанесения вреда. Однако визионеры, включая Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, бьют тревогу, опасаясь, что в гонке за самую продвинутую генеративную сеть человечество может оказаться на грани гибели.

Сразу после запуска ChatGPT продемонстрировал удивительные способности. Студент РГГУ, Александр Ждан, за 23 часа написал свою дипломную работу с помощью ChatGPT и успешно её защитил, получив «удовлетворительно». Он поделился своим успехом в социальных сетях, что вызвало скандал. История обсуждалась на разных уровнях, от педагогического сообщества до депутатов Госдумы. В итоге Ждан получил свой диплом без каких-либо наказаний со стороны университета.

Хакеры быстро научились создавать вредоносное программное обеспечение с помощью ChatGPT. Они использовали чат-бота для разработки и запуска вредоносных программ, предназначенных для удалённого взлома данных. Антивирусные системы не смогли обнаружить такие программы. Специалист по безопасности, Аарон Малгр, объяснял, что ChatGPT отказывается создавать вредоносное ПО по этическим соображениям. Однако хакеры нашли обходной путь, предложив боту сгенерировать фрагменты вредоносного кода, которые они затем собрали вместе вручную. Создание такой программы заняло несколько часов, в то время как обычным программистам требовалось бы 5-10 недель.

Специалисты по кибербезопасности из Check Point Research сообщили, что участники хакерских форумов активно используют ChatGPT для написания вредоносного кода и фишинговых электронных писем. Исследование BlackBerry Limited показало, что 51% IT-экспертов считают, что в ближайшем будущем произойдёт успешная кибератака с использованием ChatGPT, а 71% полагают, что государства уже злонамеренно используют эти технологии против других государств. Тем не менее, эксперты по кибербезопасности подчёркивают, что не важно, кто создал вредоносную программу — человек или ChatGPT, их главная задача состоит в обнаружении и предотвращении таких угроз.