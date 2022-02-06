Эксперт рассказал о тотальной слежке украинских спецслужб за посетителями местных сайтов

Киберполиция – это общий термин для подразделения МВД и спецслужб, которые занимаются борьбой с преступлениями, совершёнными в интернете. Как пишет автор, в январе 2020 года в издание «Полтавщина» пришло письмо из этого департамента с просьбой установить на сайте скрипт для слежки за пользователями. В частности, скрипт собирал «отпечатки» — информацию о версии браузера, разрешении экрана, шрифтах. Утверждается, что база отпечатков позволяет деанонимизировать пользователя с большей или меньшей степенью уверенности.

Сообщается, что подобные скрипты находили и на других сайтах. Автор утверждает, что собранные данные уходят на сервер российской компании. Домен хостера якобы yeshost.RU.