Эксперт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на внедрение 5G в России

По мнению эксперта, пандемия может задержать поставки базовых станций и оборудования для сетей пятого поколения. Из-за этого запуск 5G в России будет отсрочен.

Также эксперт считает, что в России по итогам года будет наблюдаться снижение темпов продажи электроники. Из-за этого же, вероятно, могут уменьшаться поставки базовых станций и оборудования для сетей 5G. В целом, эксперт думает, что телеком-отрасль пострадает от распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, недавно стало известно, что в крупных городах России запуск 5G отложили до 2024 года. Как позже сообщили журналисты, мобильные операторы в стране не получили разрешения использовать уже имеющиеся у них частоты.