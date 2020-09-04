Эксперт рассказал о возможности потерять деньги через QR-код

Эксперт объяснил, что QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Опасность возникает, только если он содержит ссылку на фишинговый сайт. Если перейти по такой ссылке, а затем ввести там платёжные данные и подтвердить их паролем или cvc-кодом карты, то можно потерять деньги.

Оганесян отметил, что «подделать» QR-код нельзя. Пользователю надо просканировать его смартфоном и внимательно посмотреть, куда ведёт URL. Нужно удостовериться, что адрес сайта соответствует компании или сервису, от которого был получен QR-код. То есть необходимо предпринять стандартные «антифишинговые» меры.