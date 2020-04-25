Эксперт рассказал об эффективности американских «умных» прицелов для стрелкового оружия

Мнением поделился эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер, его слова приводит издание «РИА Новости». Недавно стало известно, что Сухопутные силы США заказали разработку «умных» прицелов для автоматических винтовок калибра 6,8 миллиметра следующего поколения. Эти приспособления смогут автоматически корректировать прицеливание, опираясь на заданное расстояние до цели и тип боеприпаса.

Эксперт пояснил, что возможности современного стрелкового оружия «практически упёрлись в потолок». Дальше повышать эффективность можно только или улучшая патроны, или совершенствуя прицельные приспособления.

В новой разработке США лазерный дальномер позволит определить расстояние до цели, а компьютер — сделает необходимые поправки. То есть стрелку не надо будет задумываться самому о поправках.

Эксперт считает, что создание таких прицелов позволит с небольшим риском получить значительный прирост боевых возможностей оружия.

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