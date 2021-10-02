Эксперт рассказал об испытаниях российской «торпеды Судного дня»

Недавно генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал, что носитель «Посейдонов» атомная подводная лодка «Белгород» и атомные субмарины «Новосибирск» и «Князь Олег» завершат государственные испытания до конца 2021 года.

Эксперт отметил, что в следующем году действительно могут начаться испытания «Посейдона» или его прототипов на борту лодки. При этом длиться они будут, скорее всего долго. Корнев предполагает, что 2-3 года, так как у «Посейдона» нет аналогов в мире.

Также есть информация из АПЛ «Белгород» убрали ракетные установки противокорабельных ракет «Гранит». Ходят слухи, что вместо них установили пусковые установки для комплекса «Посейдон». Однако пока подводная лодка, скорее всего, прошла испытания без торпелы.