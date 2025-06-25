Эксперт рассказал, почему иранские ПВО не справились с ударами Израиля и США

Конфликт с участием США официально вышел на новый уровень, но Иран, обладая внушительными вооружёнными силами, оказался не готов к современной воздушной войне. Самолёты и ракеты атакующих стран почти беспрепятственно поражали цели, несмотря на эшелонированную систему ПВО, которая на бумаге должна была быть надёжной.

Формально Иран располагает широким набором средств ПВО: от советских и китайских систем до собственных разработок. Среди них — аналоги российских С-300 и копии американских и китайских комплексов. Однако за внешним разнообразием скрываются глубокие проблемы — отсутствие современной элементной базы, санкционное давление, устаревшие радары и проблемы с разведкой.

Особенности ландшафта тоже играют не в пользу Тегерана. Запад страны — горный район, который хоть и создаёт укрытия, мешает эффективной работе радаров. Радиоволны плохо проходят в таких условиях, затрудняется обнаружение целей, логистика ПВО становится сложной. В результате зенитные дивизионы часто получают информацию о цели слишком поздно или вовсе остаются «слепыми».

Ситуация усугубилась после потери союзников в регионе. Ранее Иран мог разворачивать дальнюю радиолокационную разведку на территории Сирии, но после падения режима Башара Асада и усиления турецкого влияния, эта возможность исчезла. Сейчас проиранские группировки в Ираке также не могут компенсировать потерю позиций в Сирии — американские базы в регионе мешают развернуть полноценную ПВО-инфраструктуру.

Израиль воспользовался этими слабостями. В условиях отсутствия полноценной системы раннего обнаружения, удары наносились коптерами и крылатыми ракетами AGM-158 JASSM ещё до входа в зону действия иранской ПВО. Это позволяло атакующим минимизировать риск и сохранять полную инициативу в воздухе.

Таким образом, провал обороны Ирана стал результатом не только технического отставания, но и геополитических ошибок. Отсутствие надёжных союзников и слабые разведывательные возможности сделали страну уязвимой для атак. Израиль и США реализуют своё технологическое превосходство практически без сопротивления, а ПВО Ирана, при всей своей численности, не способна выполнять главную задачу — защиту от реальных угроз.