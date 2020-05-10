Эксперт рассказал, почему российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Такими соображениями поделился с журналистами главный редактор издания «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Он напомнил, что уже заключён контракт на передачу Воздушно-космическим силам (ВКС) России 76 истребителей Су-57. Установочную партию планирует передать в этом году.

Далее эксперт отметил, что по боевым возможностям аналогов Су-57 в российской авиации просто нет. Это самолёт пятого поколения с новейшим бортовым оборудованием, со стелс-технологиями. Кроме того, для истребителя разработали новый боекомплект вооружения для размещения во внутренних отсеках.

По сравнению с зарубежными истребителями пятого поколения Су-57 сохранил сверхманёвренность. Это может стать преимуществом в воздушном бою, когда обе стороны имеют мощные средства радиоэлектронной борьбы. В таком случае в конечном итоге будет побеждать тот, кто имеет преимущество за счет манёвров. Эксперт подытожил, что такого истребителя нет ни у кого в мире.