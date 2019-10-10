Эксперт рассказал, почему сокращение рождаемости идёт на пользу России

Согласно исследованию Минэкономразвития, естественная убыль населения России продолжится как минимум до 2023 года. В 2024 ситуация начнёт изменяться.

Эксперт объяснил, что к экономическим факторам, сдерживающим рождаемость, добавился ещё один — мировая тенденция на смещение возраста первых родов для женщин. Поэтому реальный рост населения может случиться только к 2030 году.

Также учёный рассказал о расчётах, согласно которым в «условиях современной структуры экономики России население, которое ей нужно, — 50 млн человек». Если смотреть с такой точки зрения, то сокращение рождаемости — не критично.

Для властей это хорошая тенденция. Они смогут тратить меньше денег на материальную поддержку населения, а нехватка рабочих рук подтолкнёт к ускорению автоматизации производственных процессов, то есть внедрению новых технологий.