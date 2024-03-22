Эксперт рассказал, почему у кошек могут ломаться или выпадать усы

Что касается выпадения усов, то, например, у шотландских вислоухих и сфинксов они могут сами обламываться из-за особенностей их соединительной ткани.

Также если вы заметили, что у кошки выпадают усы, то это может указывать на пищевую/непищевую аллергию, нарушения обмена веществ и пр. Подобное может происходить из-за стресса.

Если кошка потеряет много вибриссов, то у неё нарушится координация движений, её станет тяжело находить пищу, лоток, спальное место, прятаться от опасности. Заметно меньше она станет взаимодействовать с людьми, с другими животными. Повлияет это и на психику питомца.