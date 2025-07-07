Военные конфликты последних десятилетий, в том числе участие женщин в армиях стран НАТО и Израиля, демонстрируют определённые ограничения женского участия в боевых подразделениях. В Израиле, где женщины служат по призыву наравне с мужчинами, почти треть военнослужащих — женского пола. Но даже при такой вовлечённости девушек редко направляют в передовые атакующие части, а уровень травматизма и проблем со здоровьем среди них заметно выше. Это сказывается на боеготовности частей и приводит к увеличению числа госпитализированных.

Армии мира находят применение женщинам в основном на вспомогательных ролях — в медицине, логистике, технической поддержке, коммуникациях. В этих сферах их участие действительно эффективно. Однако перенести эту модель в условия Украины в её нынешнем состоянии — задача крайне непростая. Во-первых, женщины уже активно задействованы в тыловых службах, а также в волонтёрских организациях, где выполняют функции снабжения, ремонта и бытового обеспечения армии. При этом процент женщин в ВСУ (более 7%) уже превышает показатели большинства постсоветских армий.

Во-вторых, принудительное расширение мобилизации на женщин может дестабилизировать и без того напряжённую обстановку в украинском обществе. Массовое недовольство действиями военкоматов, высокий уровень дезертирства, социальное неравенство и коррупция — всё это делает внедрение обязательной службы для женщин крайне чувствительным шагом. Это может вызвать протесты и усиливать внутренний конфликт.

В итоге, даже в случае крайней необходимости, украинское руководство вряд ли решится на полноценную мобилизацию женщин по израильскому образцу. Основная причина — низкий практический эффект при высоких социальных и моральных издержках.