Эксперт рассказал, стоит ли бояться ядерной войны после победы Трампа

Опубликовано 07 ноября 2024, 20:431 мин.
Эксперт рассказал, стоит ли бояться ядерной войны после победы ТрампаИ каковы шансы её начала
Военно-политический эксперт Ян Гагин считает, что ядерная эскалация в конфликте между Россией и Украиной маловероятна после победы Дональда Трампа на выборах президента США. В беседе с РИА Новости он пояснил, что США и Россия, как ведущие ядерные державы, сохраняют стратегический ядерный баланс.
Недавние напряженные моменты усилились на фоне слухов о потенциальных ядерных возможностях Украины, учений НАТО у границ России и передачи истребителей F-16, которые могут нести ядерное оружие. Гагин отметил, что призывы к ударам по глубине российской территории, наряду с обсуждением поставок ракет «Томагавк», усилили глобальные страхи: «и весь мир напуган этими событиями. И поэтому отказались от плана Зеленского», — подытожил эксперт
Его мнение появилось на фоне прошедших 5 ноября выборов в США, где Трамп представлял Республиканскую партию, а вице-президент Камала Харрис — Демократическую.