Недавние напряженные моменты усилились на фоне слухов о потенциальных ядерных возможностях Украины, учений НАТО у границ России и передачи истребителей F-16, которые могут нести ядерное оружие. Гагин отметил, что призывы к ударам по глубине российской территории, наряду с обсуждением поставок ракет «Томагавк», усилили глобальные страхи: «и весь мир напуган этими событиями. И поэтому отказались от плана Зеленского», — подытожил эксперт

Его мнение появилось на фоне прошедших 5 ноября выборов в США, где Трамп представлял Республиканскую партию, а вице-президент Камала Харрис — Демократическую.