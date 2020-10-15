Эксперт рассказал, страшен ли С-400 рой дронов

Американские эксперты считают, что рой дронов может быть высокоэффективным средством преодоления зоны A2/AD, создаваемой эшелонированной системой ПВО. Для такой главными комплексами являются С-400 и С-300.

Специалисты из США решили, что отправлять первым делом на борьбу с системой ПВО тактическую и бомбардировочную авиацию — проигрышный сценарий. Поэтому в НАТО обратились к рою дронов. По задумке, он должен перегрузить ложной информацией радиолокационную станцию (РЛС) ПВО, головки самонаведения зенитных ракет и ракет класса «воздух-воздух».

Военный эксперт Леонков объяснил, что эта идея нереализуема. По его словам, самолёты-разведчики и беспилотники НАТО так и не смогли «вскрыть работу российских ЗРС С-400 и С-300. Российские РЛС просто не включались, и засечь их работу было невозможно. Леонков заключает, что утверждение о способности роя дронов определить частоты РЛС и поставить ей помехи голословно. Кроме того, беспилотникам ещё надо подойти к С-400 на близкое расстояние, чтобы суметь поставить помехи. Однако российские комплексы РЭБ могут выставить рою на пути более мощные помехи. А сами РЛС систем ПВО могут отличить ложные цели от настоящих. И это не единственные причины, по которым концепция США является нерабочей.