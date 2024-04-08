Эксперт рассказал, узнают ли кошки себя в зеркале

Эксперимент, который должен был проверить, распознают ли животные себя в зеркале, предполагал следующее. Спящему животному наносили специальной краской без запаха метку. Считалось, что, если животное заметит эту метку и сотрёт её, значит, оно себя распознало.

Кошка упомянутый выше тест не прошла. Заметить, что этим животным действительно своё отражение в зеркале безразлично, можно и в ходе наблюдений за ними.