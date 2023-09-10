Эксперт рассказал, в каких сферах России будет полезна связь 5G

Внедрение технологии 5G в России наиболее перспективно в отраслях медицины, нефтегазовой промышленности и строительства, считает Дмитрий Архипов, руководитель направления технологического консалтинга в Центре компетенций НТИ по анализу больших данных МГУ.

Нефтегазовая отрасль является одной из самых подходящих для применения сетей 5G. Это связано с её разнообразными операциями, технологическими процессами и инфраструктурой. Медицина также находится в фокусе, так как 5G может улучшить передачу медицинских данных, включая изображения, и содействовать развитию телемедицины. Эти изменения помогут снизить нагрузку на медицинские учреждения и обеспечить дистанционную медицинскую помощь в отдалённых районах.

Также технология 5G может быть использована в строительстве для управления процессом стройки, обеспечения безопасности рабочих и даже создания зданий с помощью 3D-принтеров. Эти примеры иллюстрируют широкий потенциал, который предоставляет 5G для различных отраслей в России.