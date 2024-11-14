Наука и технологии
Опубликовано 14 ноября 2024, 22:30
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Эксперт рассказал, зачем в лифтах устанавливают зеркала

Не только для красоты
Сегодня многие используют зеркала в лифте, чтобы сделать селфи или проверить, всё ли в порядке с внешним видом. Но нужны они там не только для этого.
Эксперт рассказал, зачем в лифтах устанавливают зеркала
© zinkevych

В ходе исследования Mirror, Mirror by the Stairs: The Impact of Mirror Exposure on Stair versus Elevator Use in College Students выяснилось, что наличие зеркал в помещении может изменить восприятие пространства и поведение людей. Вот какие преимущества это даёт.

Уменьшение страха замкнутых пространств. Зеркало создаёт иллюзию, что лифт на самом деле больше, чем кажется. То есть психологически в нём ехать становится проще.

Отвлечение внимания человека. Когда мы смотрим в зеркало, мы меньше задумываемся о том, что мы едем в лифте — металлической коробке, которая висит между этажами.

Эксперт рассказал, зачем в лифтах устанавливают зеркала
© StockCake

Контроль ситуации. Если мы едем с незнакомыми людьми в лифте, то зеркало помогает нам контролировать происходящее.

Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Речь идёт о тех, кто ездит на коляске.

В целом же зеркала в лифте были придуманы, чтобы сделать поездки более комфортными для нас психологически.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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#технологии
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