Эксперт рассказал, зачем в лифтах устанавливают зеркала

В ходе исследования Mirror, Mirror by the Stairs: The Impact of Mirror Exposure on Stair versus Elevator Use in College Students выяснилось, что наличие зеркал в помещении может изменить восприятие пространства и поведение людей. Вот какие преимущества это даёт.

Уменьшение страха замкнутых пространств. Зеркало создаёт иллюзию, что лифт на самом деле больше, чем кажется. То есть психологически в нём ехать становится проще.

Отвлечение внимания человека. Когда мы смотрим в зеркало, мы меньше задумываемся о том, что мы едем в лифте — металлической коробке, которая висит между этажами.