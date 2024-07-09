Эксперт рассказала, что можно загрузить на самом медленном мобильном интернете

Сегодня в России мобильный интернет высокой скорости доступен почти повсюду, даже в удалённых сельских районах. Тем не менее, иногда мы можем оказаться в местах, где на экране нашего смартфона вместо 5G или LTE появляется всего лишь буква «E». В такие моменты скорость интернета становится настолько низкой, что даже сообщения в мессенджерах загружаются с трудом, не говоря уже о фотографиях или веб-страницах.

Что означает символ «E» на экране телефона? Это аббревиатура EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), что в переводе означает «улучшенные скорости передачи данных для GSM Evolution». EDGE представляет собой улучшенную версию стандарта GSM, но с ограниченной скоростью — она выше, чем у 2G, но значительно ниже, чем у 3G.

Почему же скорость EDGE такая низкая? В режиме «E» вы можете отправлять SMS и совершать звонки, однако для интернет-сёрфинга это не лучший вариант. Максимальная теоретическая скорость EDGE составляет 384 Кбит/с, что сильно уступает современным стандартам мобильного интернета. В реальности скорость часто ещё ниже этого значения из-за различных условий и ограничений сети.

Когда появляется «E» на телефоне? Первая причина — это удалённость от сотовых вышек или использование устаревшего оборудования, что ведёт к снижению качества сигнала. Вторая причина — перегрузка сети на массовых мероприятиях или в помещениях с плохим сигналом. В таких ситуациях телефон автоматически переключается на режим EDGE, чтобы сохранить связь, но при этом интернет будет работать значительно медленнее.

Если вы столкнулись с символом «E» и хотите улучшить скорость интернета, попробуйте изменить настройки сети на своём смартфоне. Например, для Android-устройств можно выбрать режим «Только 3G» через настройки сим-карты и сотовых данных. Владельцам iPhone следует зайти в раздел «Сотовая связь» и выбрать опцию «3G». Это может помочь улучшить качество интернет-соединения в местах с слабым сигналом.