Эксперт рассказала, какие напитки нельзя пить перед тренировкой

Подготовка к физическим упражнениям требует определённых шагов, и важно избегать употребления кофе, чая и других напитков с кофеином перед тренировкой. Об этом советует эксперт, вице-президент Национального фитнес-сообщества Елена Рябинкова. Она говорит, что для обычных людей, не профессиональных спортсменов, энергетические напитки могут повысить уровень сахара и инсулина в крови, что может привести к усталости во время тренировки.

Вместо кофеиновых напитков, во время тренировок лучше употреблять негазированную воду. Если необходимо, можно также воспользоваться спортивными напитками, которые соответствуют целям тренировки. Елена Рябинкова также подчёркивает, что важно употреблять жидкость небольшими порциями каждые 15-20 минут, но не более 1% от массы тела в час.

Эти советы помогут обеспечить эффективную тренировку без негативных последствий от кофеина и поддержат здоровый подход к физической активности.