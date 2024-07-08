Эксперт рассказала о роли ИИ в безопасности при работе с опасными веществами

Традиционно инциденты с опасными материалами происходят под тщательным контролем человека, который проходит сложный ряд этапов — от управления объектом до анализа ситуации после инцидента. Однако ИИ открывает новую эру «автоматизации и точности», пишет Амос.

Возможности ИИ начинаются еще до возникновения инцидента: автоматическое ведение учета обеспечивает актуальность документации и соответствие нормативным требованиям. Оповещения в режиме реального времени, основанные на машинном обучении, быстро уведомляют заинтересованные стороны об опасностях, что позволяет быстрее реагировать и снижать потенциальный ущерб.

Кроме того, ИИ помогает быстро выявить опасность с помощью расширенного анализа данных и машинного зрения, что способствует принятию обоснованных решений во время чрезвычайных ситуаций.