Эксперт рассказала о роли ИИ в безопасности при работе с опасными веществами

Эксперт рассказала о роли ИИ в безопасности при работе с опасными веществамиПрогресс явный
Традиционно инциденты с опасными материалами происходят под тщательным контролем человека, который проходит сложный ряд этапов — от управления объектом до анализа ситуации после инцидента. Однако ИИ открывает новую эру «автоматизации и точности», пишет Амос.
Возможности ИИ начинаются еще до возникновения инцидента: автоматическое ведение учета обеспечивает актуальность документации и соответствие нормативным требованиям. Оповещения в режиме реального времени, основанные на машинном обучении, быстро уведомляют заинтересованные стороны об опасностях, что позволяет быстрее реагировать и снижать потенциальный ущерб.
Кроме того, ИИ помогает быстро выявить опасность с помощью расширенного анализа данных и машинного зрения, что способствует принятию обоснованных решений во время чрезвычайных ситуаций.
Физическая автоматизация, включая роботов и беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом, еще больше расширяет возможности реагирования, обеспечивая безопасное выполнение опасных задач, которые в противном случае могли бы подвергнуть опасности людей.
Кроме того, «предиктивная аналитика» использует исторические данные для уточнения стратегий реагирования, упреждая вероятность будущих инцидентов.
По мере того как отрасли все активнее внедряют решения, основанные на искусственном интеллекте, ландшафт реагирования на опасные вещества обещает повышение стандартов.