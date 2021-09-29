Эксперт рассказала, в каких случаях земля превращается в пустыню

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Эксперт рассказала, в каких случаях земля превращается в пустынюДля этого нужны всего четыре условия
Автор BBC Science Focus описала процесс трансформации обычных районов Земли в наиболее засушливые.
На процесс формирования пустынных областей, говорит автор, могут повлиять горные хребты. Они препятствуют попаданию влажного воздуха в некоторые районы. Такое явление называется эффектом дождевой тени, и оно стало причиной создания пустыни Мохаве, Гоби и Атакама и других. Для формирования пустыни необходимо сочетание четырёх факторов.
- Испарение воды. Вода под воздействием солнечных лучей испаряется, превращаясь в облака. Далее этот тёплый и влажный воздух перемещается как можно дальше от суши.
- Восходящий ветер (дующий вверх). Если ветер проходит через горный хребет, то тёплый влажный воздух поднимается вверх и охлаждается. В итоге на этой части горы вода выпадает в виде снега или дождя.
- Тёплый воздух, который опускается вниз. Холодный и сухой воздух переходит на другую сторону горного хребта и нагревается, когда опускается к земле. Из-за недостатка влаги на этой стороне не могут образоваться облака - формируется "тень от дождя".
- Низкий уровень влажности. Это означает, что на солнце человеку в такой местности будет очень жарко, а ночью - крайне холодно. Вообще для определения региона как пустынного нужно, чтобы там выпадало менее 250 миллиметров осадков ежегодно.