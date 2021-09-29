Эксперт рассказала, в каких случаях земля превращается в пустыню

На процесс формирования пустынных областей, говорит автор, могут повлиять горные хребты. Они препятствуют попаданию влажного воздуха в некоторые районы. Такое явление называется эффектом дождевой тени, и оно стало причиной создания пустыни Мохаве, Гоби и Атакама и других. Для формирования пустыни необходимо сочетание четырёх факторов.

Испарение воды. Вода под воздействием солнечных лучей испаряется, превращаясь в облака. Далее этот тёплый и влажный воздух перемещается как можно дальше от суши.