Эксперт: развитие мобильной связи в России почти остановилось

По словам эксперта, основная причина тому — дефицит радиочастотного спектра. Шуб пишет, что после выполнения «Союзом ЛТЕ» миссии по распределению национального частотного ресурса 4G на четверых операторов (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) ничего существенного за последние 10-12 лет в мобильной связи не произошло.

«Отрасль как будто законсервировалась: ни нового спектра, ни новых игроков, ни нового поколения связи», — отметил эксперт.

Он утверждает, что за последние три года российские операторы «выжали максимум» из доступных им частот. Скорость передачи данных пострадала от такого застоя. Также Шуб посетовал на то, что в России не дают развиваться 5G.