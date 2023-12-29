Эксперт спрогнозировал 2024 год: бесконечные видеоигры, доминация TikTok

Платформы социальных сетей, скорее всего, не будут подвергаться дальнейшей проверке регуляторов, несмотря на их негативное влияние на психическое здоровье и демократические процессы.

TikTok продолжит свое господство, бросая вызов кино- и телеиндустрии. ИИ будет все чаще использоваться для создания персонализированных развлечений, что может привести к упадку традиционных СМИ.

ИИ также станет одним из основных направлений развития и инвестиций, находя применение в различных областях, таких как здравоохранение, образование и производство. Вместе с тем возрастет обеспокоенность этическими последствиями ИИ и его влиянием на окружающую среду.

Развитие аккумуляторных технологий будет иметь решающее значение для поддержки перехода на возобновляемые источники энергии.

Гарнитуры VR/AR могут стать мейнстримом благодаря выходу на рынок компании Apple. Контент, генерируемый ИИ, будет использоваться в различных формах, включая новости и виртуальных собеседников, вызывая опасения по поводу фальшивых новостей и социальной изоляции. ИИ будет все чаще использоваться на выборах, что потребует более жесткого регулирования для предотвращения манипуляций.

Появятся видеоигры на базе ИИ с бесконечными возможностями. «Зеленый» ИИ станет одним из основных направлений, поскольку растет обеспокоенность по поводу его влияния на окружающую среду. Военные технологии могут быть перепрофилированы для гражданского применения, например, беспилотники для поисково-спасательных операций.

В целом эти прогнозы рисуют картину стремительно развивающегося технологического ландшафта, в котором есть как захватывающие возможности, так и потенциальные подводные камни. И помните, это лишь краткое изложение прогнозов. Я рекомендую вам прочитать полный текст статьи, чтобы получить более подробную информацию.