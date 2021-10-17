Эксперт сравнил китайский танк Type 99 с российским Т-90 и американским Abrams

Эксперт отметил, что китайский танк неплохо смотрится на фоне конкурентов. Все три боевые машины оснащена композитной бронёй и динамической защитой. Специалист поясняет, что на танках размещаются блоки из взрывчатого вещества, которые подрывают подлетающие снаряды, не давая им пробить броню. В китайской машине используется многослойная система, похожая на российскую динамическую защиту «Реликт».

Что касается американского Abrams, то он хоть и обладает более прочной бронёй, не имеет аппаратуры, которая могла бы предупредить о лазерном облучении. А вот у китайской машины такая система есть. Это, как отмечает эксперт, повышает уровень его живучести в бою.