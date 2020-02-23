Эксперт сравнил российскую и американскую системы предупреждения о ракетном нападении

По его словам, американская система уступает российской по части глобальности контроля. Однако при этом СПРН США имеет незначительный запас по времени предупреждения по сравнению с российской. Причина тому географическая. Американская система расположена не только на континенте США, но и в Гренландии и Великобритании.

Боев отметил, что российская СПРН отвечает всем современным вызовам. При этом Россия не раскроет секреты работы своей системы, даже помогая Китаю. О помощи китайцам в создании СПРН рассказал в декабре президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Сейчас совместные работы ведутся по нескольким направлениям, в том числе в области контроля космического пространства.