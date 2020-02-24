Эксперт сравнил скорость разработки новейшего оружия в России, Китае и США

Эксперт комментировал вчерашнее заявление Владимира Путина о том, что российские армия и флот продолжат получать новейшее вооружение. Специалист рассказал, что президент, скорее всего, имел в виду гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также лазерный «Пересвет». Эксперт сообщил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» воздушного базирования уже находится на дежурстве. «Пересвет» тоже, но пока на экспериментальном дежурстве.

Что касается последнего, то это оружие построенное на новом физическом принципе. Оно зависит от погоды и условий применения. Однако сейчас идёт процесс усовершенствования.

Эксперт отдельно отметил, что пока во всём мире только идут работы по этому направлению, Россия уже поставила новейшее оружие на дежурство, и потому находится впереди остальных.