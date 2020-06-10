Эксперт сравнил выгоду от тарифа Wylsacom и других тарифов МегаФона

Как пишет издание Mobile-review.com, тариф «Интернет. Wylsacom Edition» создан на базе «Без переплат Интернет». Абонентская плата у последнего составляет 500 рублей в месяц для москвичей и жителей Московской области. В пакет входят 15 ГБ интернета, безлимит на соцсети и мессенджеры.

А вот «Интернет. Wylsacom Edition» уже стоит 550 рублей в месяц. Зато интернета на новом тарифе уже 25 ГБ вместо 15 ГБ. Кроме того, в тариф добавили безлимит на YouTube. Но при минусовом балансе работать он не будет в отличие от мессенджеров. Также на «Интернет. Wylsacom Edition» увеличилось сохранение неиспользованных гигабайтов до 100 ГБ. В остальном, как пишет Mobile-review.com, тарифы совпадают.

В целом, автор считает, что «Интернет. Wylsacom Edition» — хорошее предложение. И дополнительные 50 рублей в месяц кажутся тут символическим повышением цены. То есть выгода оказалась существенной.