Эксперт «Тинькофф» рассказал о дефиците кадров в ИТ-отрасли

На российском IT-рынке наблюдается серьёзный дефицит кадров, что означает, что безработные IT-специалисты сразу получают несколько предложений о работе. Эксперт отмечает, что ситуация стала вызовом для многих компаний, поскольку конкуренция за талантливых специалистов сильно выросла, что, в свою очередь, приводит к росту зарплат.

Тем не менее, увеличение зарплат может повлиять не только на финансовое состояние компаний, но и на качество выполняемой работы. Глава «Тинькофф» предупреждает, что такой дефицит кадров может привести к снижению профессионального уровня в сфере IT. Он подчёркивает, что эти последствия могут сказаться на компаниях, в том числе и на банке, в течение ближайших 3-5 лет.

Близнюк выделяет несколько причин данной тенденции, включая демографическую яму 1990-х годов и высокий уровень смертности в период пандемии. Кроме того, массовая релокация граждан и частичная мобилизация также оказали влияние на доступность IT-специалистов.