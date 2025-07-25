Эксперт: Турция только начинает разрабатывать гиперзвуковое оружие

По данным открытых источников, Tayfun Block-4 — это баллистическая ракета весом более 7 тонн с многоцелевой боевой частью, способная поражать цели на нескольких километрах. Но пока нет точной информации о её маневренности.

Леонков объяснил, что большинство баллистических ракет летят с гиперзвуковой скоростью, но настоящие гиперзвуковые ракеты умеют маневрировать во время полёта, чтобы их было сложнее сбить. Турецкая ракета, скорее всего, пока может делать только небольшие манёвры в одной плоскости и не способна обходить препятствия, как российские «Искандеры».

Эксперт отметил, что технологии Турции пока далеки от тех, что есть у России (комплексы «Кинжал», «Циркон», «Авангард») и Китая, которые уже далеко продвинулись в этой области.

По словам Леонкова, похожая ситуация и у США — там тоже пока нет управляемого гиперзвукового оружия, а лишь ракеты, которые летят очень быстро по баллистической траектории.