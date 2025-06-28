Эксперт: у Ирана даже после атак Израиля огромный шанс создания ядерного оружия

Опубликовано 28 июня 2025, 15:001 мин.
Эксперт: у Ирана даже после атак Израиля огромный шанс создания ядерного оружияПосле конфликта с Израилем всё равно программа, видимо, продолжится
Вероятность того, что Иран создаст ядерное оружие, остаётся довольно высокой. Даже после недавнего конфликта с Израилем, рассказал востоковед и эксперт РСМД Иван Бочаров в беседе с «Лентой.ру».
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По его словам, с началом боевых действий в Иране стали меньше верить в возможность переговоров и дипломатического решения. Власти страны могут прийти к выводу, что единственная защита от будущих угроз — это собственный ядерный арсенал.
Ранее другой эксперт, востоковед Григорий Лукьянов, говорил о том, что в прошлом Иран и Израиль могли сотрудничать, если у них были общие враги. Однако при нынешнем политическом руководстве шансы на сближение крайне малы.