Эксперт: у Ирана даже после атак Израиля огромный шанс создания ядерного оружия

По его словам, с началом боевых действий в Иране стали меньше верить в возможность переговоров и дипломатического решения. Власти страны могут прийти к выводу, что единственная защита от будущих угроз — это собственный ядерный арсенал.

Ранее другой эксперт, востоковед Григорий Лукьянов, говорил о том, что в прошлом Иран и Израиль могли сотрудничать, если у них были общие враги. Однако при нынешнем политическом руководстве шансы на сближение крайне малы.