Эксперт: умные колонки записывают ваши разговоры в квартире

Эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Андрей Слободчиков рассказал, что из-за недостаточного уровня защищённости IoT-устройств злоумышленники могут следить за жертвой: похищать конфиденциальную информацию, незаметно фотографировать, фиксировать время активности (например, для ограбления), получать доступ к данным платёжных карт. А смарт-колонки, например, могут передавать на сторонние серверы записи разговоров в квартире.

Сергей Кузьменко, специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества отметил, что чаще всего проблемы возникают с дешёвыми устройствами. Безопаснее всего девайсы, действующие по защищённым протоколам доступа в интернет.

Для защиты от злоумышленников следует воздерживаться от установки на смартфон, с помощью которого вы управляете умной техникой, приложений из сомнительных источников. Также стоит поменять все стандартные пароли в устройствах. Ещё можно настроить отдельную сеть для умного дома.