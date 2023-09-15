Эксперт: вертолет Ка-52 может уничтожить любой западный танк

Матвийчук отметил исключительные характеристики Ка-52 в противотанковой обороне. Вертолет предназначен для поддержки пехоты и борьбы с бронированными целями. Он оснащен несколькими пусковыми установками типа «Фаланга», «Штурм» или «Атака». Даже такие танки, как Challenger, с трудом справляются с огневой мощью Ка-52, отмечает военный эксперт.

Ка-52 - единственный в мире боевой вертолет с такой конфигурацией. Он автономно ведет разведку и применяет бортовое вооружение. Он обладает оборонительными возможностями против нацеленных на него ракет, что позволяет ему противостоять воздушным, наземным и морским угрозам.