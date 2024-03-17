Эксперт: VR-шлем Apple был создан для разработчиков, а не клиентов

Барра признает техническое превосходство Vision Pro, называя его «полярной звездой, в которой так нуждалась индустрия VR». Он, как и многие, считает, что участие Apple подтолкнет всю индустрию вперед. Однако, несмотря на впечатляющие характеристики, Барра считает, что Vision Pro не дотягивает до настоящего потребительского продукта.

Высокая цена Vision Pro (от 3 499 долларов) и отсутствие развитой экосистемы приложений ставят под вопрос его целевую аудиторию. Барра считает, что это, по сути, «высококачественный девкит», замаскированный для потребителей. По его словам, основной упор делается на привлечение разработчиков с помощью передовых технологий, что позволит в будущем создать более дружественную к потребителю гарнитуру Apple VR.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена