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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 03:45
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Эксперт: VR-шлем Apple был создан для разработчиков, а не клиентов

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Выход Apple в виртуальную реальность с дорогостоящей гарнитурой Vision Pro вызвал неоднозначную реакцию. Ветеран технологий Хьюго Барра, бывший глава Oculus* в Meta*, предложил интересную точку зрения, назвав шлем Apple «чрезмерно продуманным девкитом», ориентированным на разработчиков, а не на обычных потребителей.

Барра признает техническое превосходство Vision Pro, называя его «полярной звездой, в которой так нуждалась индустрия VR». Он, как и многие, считает, что участие Apple подтолкнет всю индустрию вперед. Однако, несмотря на впечатляющие характеристики, Барра считает, что Vision Pro не дотягивает до настоящего потребительского продукта.

Высокая цена Vision Pro (от 3 499 долларов) и отсутствие развитой экосистемы приложений ставят под вопрос его целевую аудиторию. Барра считает, что это, по сути, «высококачественный девкит», замаскированный для потребителей. По его словам, основной упор делается на привлечение разработчиков с помощью передовых технологий, что позволит в будущем создать более дружественную к потребителю гарнитуру Apple VR.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#Apple
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#Vision Pro