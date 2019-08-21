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Эксперт высоко оценил новый российский тяжёлый беспилотник

Говорит, что у России ещё не было дронов такого класса
Военный эксперт Виктор Мураховский дал оценку полёту нового тяжёлого беспилотника «Альтиус-У». Вчера Минобороны показало на видео его испытания.

Эксперт заявил, что у России ещё не было военных дронов подобного класса. Он считает, что использовать аппарат будут в качестве средства разведки в различных диапазонах, а также как инструмент для радиоэлектронной борьбы. Это стандартная практика для подобных беспилотников.

Мураховский также уверен, что беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» ещё не скоро поступит на вооружение. Ведь пока был проведён только начальный этап испытаний.

Министерство сообщило, что полёт продолжался 32 минуты на высоте до 800 метров. В целом, такой беспилотник способен продержаться в воздухе больше суток.

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