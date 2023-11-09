Эксперт заявил о превосходстве России перед НАТО в зенитных ракетах

Традиционные проблемы наведения на маловысотные угрозы большой дальности преодолеваются благодаря исключительным возможностям ракеты 40Н6. Кривизна Земли обычно препятствует эффективности зенитных ракет, но эта российская разработка не имеет аналогов, пишет обозреватель журнала.

Более того, российское производство боеприпасов для ПВО превосходит весь альянс НАТО вместе взятый. Возможность одновременной поставки систем С-400 в Беларусь и Индию при сохранении постоянного арсенала во время СВО - одно из свидетельств военной мощи страны.