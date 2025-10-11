Экспертная группа США: страна отстает от Китая и России в гиперзвуковом оружии

Гиперзвуковое оружие — это ракеты и аппараты, способные лететь со скоростью более 5 Махов, то есть свыше 6 000 км/ч. Они трудно перехватываются и могут менять траекторию в полёте. Эксперты считают, что привычные системы ПРО, в том числе и американские Patriot, не способны эффективно защититься от массовых атак такими ракетами.

Авторы доклада предлагают США ускорить разработку собственных гиперзвуковых вооружений, включая более дешёвые ракеты и многоразовые аппараты для разведки. Также они советуют сотрудничать с союзниками по программам вроде AUKUS (США, Великобритания, Австралия) и рассмотреть возможность оснащения ядерных вооружений гиперзвуковыми носителями.

Отставание уже заметно, пишут аналитики: Россия имеет комплексы «Кинжал», «Циркон» и «Авангард», а Китай — ракеты DF-17 и DF-26.