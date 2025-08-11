Наука и технологии
Эксперты: Apple строит фундамент для контроля над «интернетом будущего»

Как новые правила Apple для крипты могут изменить Web3
Apple всё чаще сталкивается с давлением со стороны судов, регуляторов и разработчиков Web3 из-за строгих правил App Store и 30% комиссии на цифровые продажи. В США ситуация изменилась: с мая 2025 года приложения могут добавлять ссылки на внешние сайты для покупки NFT и других цифровых активов без комиссии Apple. Это хоть и упростило жизнь NFT-маркетплейсам и многим криптосервисам, но не всё так радужно.
Однако за пределами США ограничения остались жёсткими:

  • NFT нельзя использовать для разблокировки функций в приложении.

  • Криптомайнинг на iPhone запрещён.

  • Торговать криптой могут только лицензированные биржи.

  • Запрещены выплаты пользователям в криптовалюте за действия в приложении.

Разработчики ищут обходные пути: предлагают оплату через сайт, а потом доступ в приложении, либо завышают цены внутри App Store, предлагая дешевле на своём сайте.

Тем временем Apple, по мнению экспертов, не только защищает доходы, но и строит фундамент для контроля над «интернетом будущего» — особенно в сфере дополненной реальности. Яркий пример — гарнитура Vision Pro, которую компания позиционирует как «пространственный компьютер» для игр и работы. Но и там уже скоро должны появиться Web3-проекты.

