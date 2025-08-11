Эксперты: Apple строит фундамент для контроля над «интернетом будущего»Как новые правила Apple для крипты могут изменить Web3
Однако за пределами США ограничения остались жёсткими:
-
NFT нельзя использовать для разблокировки функций в приложении.
-
Криптомайнинг на iPhone запрещён.
-
Торговать криптой могут только лицензированные биржи.
-
Запрещены выплаты пользователям в криптовалюте за действия в приложении.
Разработчики ищут обходные пути: предлагают оплату через сайт, а потом доступ в приложении, либо завышают цены внутри App Store, предлагая дешевле на своём сайте.
Тем временем Apple, по мнению экспертов, не только защищает доходы, но и строит фундамент для контроля над «интернетом будущего» — особенно в сфере дополненной реальности. Яркий пример — гарнитура Vision Pro, которую компания позиционирует как «пространственный компьютер» для игр и работы. Но и там уже скоро должны появиться Web3-проекты.