Эксперты: электрокары могут вновь вспыхнуть через пару дней после тушения

Директор проекта EV FireSafe из Австралии Эмма Сатклифф считает, что исследователям необходимо больше данных, чтобы окончательно определить частоту пожаров, но предварительные исследования показывают, что пожары в полностью электрических автомобилях происходят редко.

Однако, когда пожар все-таки происходит, электромобили с литий-ионными батареями горят жарче, быстрее и требуют гораздо больше воды для окончательного тушения, говорит Сатклифф. Кроме того, батареи могут снова загореться через несколько часов или даже дней после того, как пожар был первоначально ликвидирован.

Час МакГарви, главный пожарный Пенсильванского пожарного управления Нижнего Мериона, рассказал CNBC, что один горевший Tesla Model S Plaid, с которым его отдел справился в 2021 году, горел так сильно, что расплавил дорожное полотно под ним.

Недавно компания Tesla объявила, что переходит с литий-ионных аккумуляторных элементов на литий-железо-фосфатные батареи, которые считаются более безопасными.